Arriva il nuovo album di Paul McCartney

Paul McCartney rema in direzione ostinata e contraria. Mentre il mondo si flagella per l’angoscia e le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, l’artista britannico ci scherza su: “So che è stato l’anno più spaventoso delle nostre vite, ma io ho adorato andare in giro con la mascherina. Per la prima volta non mi ha riconosciuto nessuno!”.

Al pari di tanti altri artisti internazionali, come Bob Dylan, Taylor Swift e Sting, il bassista dei Beatles ha sfruttato questo periodo per dare sfogo alla creatività. Dalle settimane vissute forzatamente al chiuso ha preso le mosse “McCartney III”, album prodotto interamente nella sua fattoria dell’East Sussex durante la prima fase del lockdown.

In vendita da venerdì 18 dicembre, a mezzo secolo esatto dal debutto da solista, il disco completa una trilogia inaugurata nel 1970 e seguita dal secondo capitolo, datato 1980. Per l’occasione McCartney suona tutti gli strumenti: “Vivevo in isolamento e andavo ogni giorno nel mio studio. Avevo cose rimaste a metà - ha raccontato - nel corso degli anni. Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il tutto. Ho fatto musica per me stesso, cose che mi piaceva fare. Non avevo idea che il lavoro sarebbe diventato un album”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul McCartney (@paulmccartney)

La copertina è stata disegnata dall’artista statunitense Ed Ruscha. Sebbene non fossero state pianificate uscite per il 2020, McCartney ha deciso di lavorare su brani già esistenti e crearne nuovi per dare vita alla sua ventiduesima fatica da solista. Il punto di partenza è stato l’inedito degli anni 90 “When the Winter Compost”, composto con George Martin, che chiude un album il cui nucleo è formato da riprese dal vivo dell’artista con la voce e la chitarra o il piano.

(Foto Getty Images)