2021: ecco le canzoni che compiono 40 anni

Quante emozioni. E quanti ricordi. Sono proprio speciali le canzoni che compiono 40 anni nel 2021. Le abbiamo amate. Ballate. Cantate. Ci hanno fatto emozionare e sorridere. Ecco di quali si tratta.

Bette Davis Eyes

Fu scritta nel 1974 scritta a quattro mani da Jackie DeShannon e Donna Weiss, ma a farne una hit nel 1981 fu Kim Carnes.

"Bette Davis Eyes" vinse nel 1982 il Grammy Award (miglior canzone e miglior disco dell'anno). La stessa Bette Davis, la grandissima attrice che dà il titolo al brano, confessò di amarlo molto e volle anche conoscere personalmente Kim.

Arthur's Theme (Best That You Can Do)

La canzone fu registrata da Christopher Cross nel 1981 per il film interprertato da Dudley Moore e Liza Minnelli "Arturo". A crearlo furono Burt Bacharach, Carole Bayer Sager, Peter Allen (ex marito della Minnelli) e Christopher Cross. La canzone vinse nel 1982 il Premio Oscar e il Golden Globe.

Every Little Thing She Does Is Magic

Il brano è il secondo singolo tratto da "Ghost in the Machine", il quarto album dei Police. Sting lo racconta così: «La canzone fu scritta un sacco di tempo fa, sei anni fa in uno dei miei slanci romantici. Da allora sono diventato più politicamente impegnato, sono diventato un anarchico, un terrorista. Recentemente ho cambiato nuovamente il mio modo di vedere le cose, e adesso sono di nuovo un romantico, quindi l'abbiamo registrata».

Endless Love

La canzone fu scritta da Lionel Richie e fu cantata da Diana Ross e Lionel Richie. Fu anche il tema principale del film "Amore senza fine" di Franco Zeffirelli, con Brooke Shields.

Under Pressure

La canzone fu scritta dai Queen e David Bowie e nacque da una jam session che la band realizzò con Bowie nello studio di Montreux. David Bowie la eseguì in pubblico la prima volta al Freddie Mercury Tribute Concert nel 1992; Annie Lennox aveva la parte di Freddie Mercury.

Guilty

La canzone è un duetto tra Barbra Streisand e Barry Gibb, anche se fu scritto da tutti e tre i Bee Gees. Era contenuto nell'album "Barbra Streisand" e vinse un Grammy Award come "miglior performance pop di un gruppo o duo".

Just Can't Get Enough

La canzone, scritta da Vince Clarke, era il secondo singolo dell'album d'esordio dei Depeche Mode, Speak & Spell". IL suo video inoltre il primo ufficiale della band.

(Foto Getty Images)