2021: in arrivo i nuovi album di Sting, Rihanna, Adele, Vasco Rossi e tanti altri grandi della musica

Il 2021, oltre a giorni che tutti speriamo siano migliori di quelli appena trascorsi, porta anche tanta nuova, grande musica.

Sono infatti delle vere star del panorama internazionale e nazionale quelle che pubblicheranno in questi mesi del nuovo anno i loro album di inediti.

Sicuramente uscirà il nuovo progetto di Sting, l'album di duetti in cui compare anche il nostro Zucchero. Il disco era atteso per l'inverno 2020 ed è stato posticipato alla primavera del 2021.

Altro nome su cui scommettere è quello di Adele, che ci ha tenuti in fibrillazione per tutto il 2020 con l'attesa del nuovo album. Il suo quarto disco pare dovesse uscire lo scorso settembre, ma è stato rimandato a quest'anno. Nell'album, si parla di collaborazioni con John Legend and Raphael Saadiq. E siamo davvero curiosi di ascoltarle.

Altro nome stellare è quello di Rihanna. I fan attendono da tempo il suo nono disco di studio. Si dice avrà delle atmosfere reggae e che tra i collaboratori ci siano Skylar Grey e Diplo. Rihanna ha rivelato che sta lavorando all'album in «modo aggressivo». Dunque c'è da sperare che la sua nuova musica arrivi presto.

Tra le altre uscite di spicco, si attendono One Republic (a marzo), la bravissima Celeste tra gennaio e febbraio, Sia (a febbraio). In programma anche nuovi dischi di Barry Gibb (con "Greenfields: The Gibb Brothers’ Songbook, Vol. 1"), Lana Del Rey ("Chemtrails over the Country Club"), un "The Best of Bond … James Bond" con brani di Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran.

E i dischi italiani? L'anno si apre alla grande con Vasco Rossi, che dovrebbe pubblicare a gennaio il nuovo album. Sempre a gennaio escono inediti della bravissima Giuni Russo, scomparsa troppo presto. marzo è il mese in cui dovrebbero essere pubblicati i nuovi dischi di Carmen Consoli e di Tommaso Paradiso. Novembre è invece il mese scelto da Laura Pausini per l'uscita del nuovo album. E, sempre nel corso del 2021, si aspettano le nuove fatiche di Antonello Venditti, Eros Ramazzotti, Gaia, Gianluca Grignani, Nina Zilli, Raf, Simona Molinari, Subsonica, Tiromancino.

(Foto Getty Images)