La commovente festa per la mamma di Jennifer Lopez

Come si festeggia in casa di Jennifer Lopez? Ma alla grande, che domande. J.Lo è o non è una vera ragazza latina? Ma certo che sì. Ed eccola allora preparare un party davvero con i fiocchi per onorare il compleanno della madre, la signora Guadalupe Rodriguez, originaria di Puerto Rico e sbarcata a New York con il marito David in cerca di fortuna e di un futuro migliore per la famiglia.

La signora Guadalupe ce l'ha fatta: casalinga di ferro, con il marito, guardiano notturno, ha risparmiato tanto da poter comprare un piccolo appartamento nel Bronx e mandare la piccola Jennifer a lezione di canto e di danza sin dall'età di 5 anni. E, siccome buon sangue non mente, J.Lo già a 18 anni si rese indipendente, pagandosi da sola i corsi di ballo e di tecnica vocale.

Tanto impegno è stato ben ripagato e adesso Jennifer Lopez può offrire alla sua mamma una bellissima festa di compleanno, tra palloncini colorati e gran tavolata opulenta.

Ma a conquistare il cuore è la semplicità con cui tutta la famiglia festeggia, tra baci e balletti improvvisati, con un'allegria contagiosa e del tutto familiare e spontanea. Un dettaglio poi ci rapisce totalmente il cuore. Anche a casa di J.Lo ci si vede con i parenti e gli amici tramite lo schermo di un pc, come stiamo facendo anche noi in questi tempi strani di pandemia. E questo particolare ci unisce davvero tutti, con il desiderio di condividere, sia pure solo con il computer, la gioia di un momento festoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Ma, se questa è la J.Lo casalinga e familiare, c'è anche una Jennifer più birichina. La star sta infatti partecipando alla nuova sfida social, #elfonashelf. Di cosa si tratta? Ispirandosi alla tradizione anglosassone di sistemare il pupazzo di un piccolo elfo in casa, le celebrità adesso postano immagini in cui sulla loro spalla (o altra parte del corpo) si trova un collega famoso, ridotto alle dimensioni di un elfo. Ecco degli esempi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Jennifer però ha fatto di più e si è decisamente sbizzarrita. Guardate infatti cosa ha pubblicato. E se volete, potete rispondere anche voi: qual è la foto più riuscita? Per ora, i fan non hanno dubbi: quella con Lenny Kravitz!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

(foto Getty Images)