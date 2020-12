Madonna non ha dubbi: gli addobbi più belli sono quelli casalinghi

Ah, quei Natali all'insegna dello sfarzo, dell'opulenza, del lusso sfacciato... Sembrano davvero lontanissimi nel tempo. Queste strane feste 2020 ci stanno insegnando molto sui veri valori che contano nella vita. Poter condividere i momenti di gioia con gli affetti più cari, apprezzare quello che adesso è il vero lusso: una passeggiata, un abbraccio con gli amici e i parenti, un sorriso di speranza...

Saranno quindi feste più semplici, ma più sentite. E anche Madonna respira in piano questo mood. La popstar ha appena pubblicato sulla sua pagina Instagram il video dedicato all'albero di Natale di casa Ciccone per il 2020.

Madonna indossa un abito molto elegante e sobrio al tempo stesso, bianco e nero. Accanto a lei, i piccoli di casa: le gemelline Estere e Stella, Mercy e David.

Ma a catturare l'attenzione è naturalmente l'albero. Non particolarmente colossale, anche se imponente, e carico di mille luci dorate. Il tratto distintivo sono però gli addobbi. Globi sfarzosi e tempestati di bagliori? Macché Sono stati i giovani Ciccone a confezionare con le loro mani le palline e le stelle per decorare l'abete. In un trionfo affettuoso e casalingo di cartoncini e nastri, personaggi da cartoon e frasi semplici e amorose.

Madonna ha commentato così il video: «Quest'anno abbiamo deciso di fare da noi le decorazioni. Ed eccomi presa in giro dai miei figli! Puntavo a una stella marina, ma non sono brava con la pistola spara-colla». Be', senz'altro miss Ciccone si rifarà con i canti natalizi...

(foto Getty Images)