Mariah Carey: ecco cosa vuole veramente a Natale!

Mariah Carey è la Regina del Natale, su questo non c'è dubbio. Soprattutto quest'anno, quando prima ha conquistato gli spettatori con il suo special televisivo natalizio e poi ha finalmente ottenuto la prima posizione tra i singoli più venduti nella classifica del Regno Unito con la sua inossidabile "All I Want For Christmas is You".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

In questi giorni così speciali per lei, abbiamo anche scoperto chi è la persona che veramente Mariah vuole a Natale. E, tenetevi forte, è... la Regina Elisabetta.

Forte infatti del suo successo (e dell'essere la Regina del Natale), Mariah Carey ha chiesto alla Regina Elisabetta di essere invitata a Palazzo. Lo ha fatto in modo poco formale, ma molto moderno: con un semplice tweet.

Petitioning for an audience with the Queen re: All I Want For Christmas Is You @RoyalFamily pic.twitter.com/2bhHCgIaDi — Mariah Carey (@MariahCarey) December 8, 2020

I fan si sono entusiasmati all'idea di questo singolare incontro. Anche se c'è chi fa notare che la foto pubblicata nel tweet di Mariah non ritrae Buckingham Palace, casa della Regina, ma Westminster, sede del Parlamento. Vedremo se nonostante l'errore, la Regina Elisabetta inviterà Mariah. Magari per cantare in coro, con tutta la Royal Family, "All I Want For Christmas is You" (con un pensiero rivolto al Principe Harry, naturalmente)...

(Foto Getty Images)