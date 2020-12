Lenny Kravitz e quei ricordi segreti della sua infanzia

Bella la vita delle rockstar, certo. Hanno fama, successo, denaro. Ma non sempre ricordi felici. Infanzie difficili, problemi personali, dolori spesso poco noti ai fan. Tra le celebrità dalla vita inizialmente travagliata c'è Lenny Kravitz. Nato in una famiglia dello star system, certo, e dunque mai alle prese con i comuni problemi di ogni giorno. Ma segnato dal difficile rapporto con il padre e da una vita familiare poco serena. Se il piccolo Lenny aveva infatti un rapporto speciale con mamma, Roxie Roker, la star della sitcom "I Jefferson", la relazione con papà Sy Kravitz, produttore discografico, era tumultuosa.

Il tempo per fortuna aiuta a superare certi traumi e la saggezza dona uno sguardo più sereno e comprensivo sui rapporti familiari. Così anche Lenny adesso riesce a guardare al suo passato con maggior distacco e più affetto. Probabilmente grazie anche la sua autobiografia "Let Love Rule", che ha da poco pubblicato.

Scrivere il libro lo avrà probabilmente aiutato a mettere nella giusta luce certi aspetti del passato. Che adesso riaffiorano carichi di una speciale malinconia, un po' agrodolce.

Come il ricordo speciale di un viaggio con mamma, che li avrebbe portati lontano dal papà. Lenny pubblica sulla sua pagina Instagram una bellissima foto di quel momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Lenny ricorda: «sul volo per Los Angeles con mamma, per registrare la prima stagione dei Jefferson. L'episodio pilota era stato una bomba e la risposta del pubblico pazzesca, così la rete televisiva aveva commissionato un'intera stagione. E cosa voleva dire? Mamma mi spiegò che voleva dire che saremmo andati presto a Los Angeles e che papà ci avrebbe raggiunto inseguito. Sarei andato a scuola in California. Non c'era tempo per pensare. O per opporsi. La situazione si evolveva tanto rapidamente che avevo il mal di testa. Eccitato, arrabbiato, ansioso, curioso... ho provato tutte le emozioni. la nostra vita era totalmente capovolta e non sapevano cosa ci aspettava».

E ci sono ricordi anche del padre, proprio in occasione di quello che sarebbe stato il suo compleanno. Lenny pubblica una rara foto insieme e la accompagna con queste parole: «Buon compleanno papà. Scrivere il mio libro mi ha fatto ricordare a tutto quello che abbiamo vissuto insieme quando ero un bambino. Da quando mi hai portato al mio primo concerto, i Jackson 5 al Madison Square Garden, fino al tuo venire a vedermi durante le riprese del video di "Let Love Rule", in questa foto. Mi manchi e mi sembra di capirti adesso come non mai».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

(Foto Getty Images)