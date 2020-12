Mariah Carey festeggia doppiamente il Natale: finalmente la sua canzone delle feste al numero 1!

Quest'anno Mariah Carey ha ricevuto un regalo di Natale in più e si tratta di un regalo davvero eccezionale. Infatti, la sua canzone "All I Want For Christmas Is You" ha finalmente raggiunto la prima posizione nella classifica ufficiale dei singoli britannici.

"All I Want For Christmas Is You" è un vero classico del Natale, ha venduto oltre un milione di copie e in una sola settimana ha avuto oltre 10 milioni di streaming. ma finora, nonostante un simile successo, la hit di Mariah non era mai arrivata alla vetta della classifica, accontentandosi della seconda posizione.

Naturalmente, l'entusiasmo della Carey è davvero grande, come si può anche evincere dal post subito pubblicato dall'artista

Jumping up and down in front of the Christmas tree with the kids and the dogs. Blasting "All I Want For Christmas Is You", and sending virtual hugs to everyone across the pond who helped make it happen! Love you so much!!!❤️❤️❤️ https://t.co/bdfTvTpNhZ — Mariah Carey (@MariahCarey) December 11, 2020

E chissà se quest'anno non regalerà a Mariah altre soddisfazioni, con "All I Want For Christmas Is You", dopo il fantastico special natalizio di cui è stata protagonista da poco. Staremo a vedere...

(Foto Getty Images)