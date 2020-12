Il Natale è magico con la Christmas Radio di Radio Monte Carlo

Ascolta la nostra Christmas web radio con i brani più emozionanti dedicati alle feste. Regalati la più elegante atmosfera natalizia, con il meglio delle canzoni italiane e internazionali: i grandi classici e le interpretazioni che hanno lasciato un segno nella storia della musica.

Quest'anno nella nostra ricca programmazione non manca naturalmente "This Is Christmas Time" di Mario Biondi. Una vera chicca è "Hallelujah" dei Pentatonix. E per gli amanti della grande musica, c'è anche "Someday At Christmas", interpretata da Stevie Wonder e Andra Day.

Christmas radio è la colonna sonora ideale per rendere indimenticabili le tue feste.