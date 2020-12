Bee Gees: i video clou del film dedicato alla loro vita

I Bee Gees sono tra le band più amate del pubblico di tutti i tempi. Hanno segnato un'epoca e sono tuttora indimenticabili. Quanti ricordi sono legati alle loro canzoni più amate, da "You Should Be Dancing" a "How Deep Is Your Love", da "Stayin Alive" a "Night Fever".

Nel corso della loro gloriosa carriera, i Bee Gees hanno venduto più di 220 milioni di dischi e hanno visto ben venti loro hit in cima alle classifiche internazionali.

A raccontare la storia di una band tanto amata e celebre è adesso un film, "The Bee Gees - How Can You Mend A Broken Heart, che racconta la carriera dei Bee Gees e le vite dei suoi componenti: i fratelli Barry, Maurice e Robin Gibb, con interviste a Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Chris Martin e Justin Timberlake.

Ecco alcuni video tratti dalla pellicola.

Naturalmente, non poteva mancare quello dedicato al celebre falsetto, segno distintivo della band.

Altra clip imperdibile è quella dedicata alla "Febbre del sabato sera", il film che consacrò i Bee Gees nell'immaginario popolare.

Ed ecco altri momenti con splendide esibizioni del gruppo.

Regista del documentario è Frank Marshall, regista e produttore nominato agli Oscar (“Il Curioso Caso di Benjamin Button,” “Seabiscuit”, “Jurassic World: Dominion”).

Marshall ha dichiarato: «Così come molte altre persone nel mondo, ho amato la musica dei Bee Gees per tutta la mia vita. Ma è solo quando ho intervistato Barry per la prima volta, circa 3 anni fa, che ho scoperto il loro straordinario istinto creativo, il loro dono musicale, lo humor e il legame tra fratelli che li ha resi così unici. È un grande onore per me far parte di questo film e poter celebrare l’enorme influenza che i Bee Gees hanno avuto sulla musica pop».

(Foto Getty Images)