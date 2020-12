Tiziano Ferro canta questo strano Natale 2020

E' un Natale strano, questo del 2020. In cui si affacciano, più prepotenti degli altri anni, la voglia di riflessione, il desiderio di stare con i propri cari, la riscoperta dei valori più autentici dell'esistenza. E in questi giorni davvero speciali, ecco che arriva anche il nuovo singolo di Tiziano Ferro. E' appena uscito infatti "Casa a Natale", una canzone dedicata alla particolare atmosfera che precede i giorni di festa.

Tiziano racconta così la canzone: «Nella cultura in cui sono nato il Natale diventa sempre qualcosa: amplifica sensazioni, emozioni, aspettative, delusioni, la percezione stessa delle cose. Diventa il filtro attraverso il quale guardiamo al mondo in maniera diversa, ha l’innegabile capacità di farti fare i conti con te stesso e di obbligarti a fare progetti per l’anno nuovo. Casa a Natale nasce da una frase che mi ero appuntato su un quaderno durante le feste di alcuni anni fa e che dice "Urlano al telegiornale nel servizio sul caos che precede il mio Natale". La canzone, nonostante la vena malinconica, è anche molto coraggiosa: parla della voglia di attraversare la fine dell’anno e arrivare all’anno nuovo con una luce diversa».

"Casa a Natale" è uno dei brani inediti dell'album di Tiziano "Accetto Miracoli - L'esperienza degli altri" e, anche se scritto prima delle ultime avversità che hanno cambiato la nostra esistenza, racconta esattamente le nostre sensazioni e le nostre speranze.

Inoltre Tiziano ha offerto il suo sostegno a Telefono Amico Italia. L'artista ha messo a disposizione un premio speciale per l’asta solidale partita il 7 dicembre sulla piattaforma Charity Stars: due videochiamate da parte sua nei giorni 24 e 25 dicembre.

