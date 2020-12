Zucchero ospite di Radio Monte Carlo

Venerdì 11 dicembre alle 12 non perdere la nostra intervista: Zucchero è ospite di Due come noi e racconta a Rosaria e Max come è nato il duetto realizzato con Sting, "September".

La canzone è stata scritta e registrata da Sting e Zucchero e fa parte dell’album “D.O.C. Deluxe” di Zucchero, in uscita proprio l’11 dicembre "September" anticipa anche l’uscita del nuovo album di Sting, “Duets”, in uscita il 19 marzo 2021.

Zucchero ha raccontato così la nascita della canzone: «Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting. Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un testo in italiano per una canzone che aveva appena composto. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo “settembre” arrivi presto».

L’album “D.O.C. Deluxe” oltre al singolo “September" contiene 5 nuove canzoni e tutti i brani del disco “D.O.C.”. Questa la tracklist:

CD1: Spirito nel buio, Soul mama, Cose che già sai (feat. Frida Sundemo), Testa o croce, Freedom, Vittime del cool, Sarebbe questo il mondo, La canzone che se ne va, Badaboom (Bel Paese), Tempo al tempo, Nella Tempesta, My Freedom (Bonus Track), Some day (Bonus Track) e Don’t let it be gone (Bonus Track).

CD2 (inediti “D.O.C. Deluxe”): Succede, Facile, Non illudermi così, Wichita Lineman, Don’t Cry Angelina e September (Sting &Zucchero).

(Photo Daniele Barraco).