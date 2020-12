Madonna dedica il suo primo tatuaggio alla famiglia

L'avreste mai detto? Madonna, un'artista che nel corso della sua vita non si è mai tirata indietro di fronte a nulla, non ha mai avuto un tatuaggio. O meglio, non lo aveva mai avuto. Fino ad ora. Perché, nel dicembre 2020, a 62 meravigliosi anni, Madonna ha deciso di farsi incidere il suo primo tatuaggio. Che dunque non è certo qualunque. Tutt'altro: è dedicato alla sua famiglia.

A dare la notizia è stata l'artista stessa, sulla sua pagina Instagram. Madonna ha pubblicato le sue foto nel laboratorio di tatuaggi (lo Shamrock Social Club, uno dei tattoo studio più celebri di Los Angeles) e ha rivelato cosa ha deciso di farsi tatuare: una scritta minimalista, sul polso, dall'immenso significato per la diva: “LRDMSE”.

No, non si tratta di frasi cabalistiche o sigle misteriose: il tatuaggio contiene le iniziali dei nomi di tutti i figli di Madonna, ovvero Lourdes (la primogenita, 24 anni, nata dalla relazione con il ballerino Carlos Leon), Rocco (20 anni, nato dal matrimonio con il regista Guy Ritchie), e i figli adottivi David (15 anni), Mercy (14 anni), Estere e Stella (8 anni).

Un segno del grande amore che la star nutre per la sua numerosa figliolanza e che ha celebrato anche con un video pubblicato sempre sui social in occasione del Thanksgiving.

Madre affettuosa, certo, ma sempre donna spiritosa. Per accompagnare le foto del tatuaggio, Madonna ha infatti usato questa didascalia: «Inked for the very first time» (ovvero inchiostrata per la prima volta) ricordando il celebre testo della sua prima hit “Like A Virgin” (1984).

