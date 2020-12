Mario Biondi ospite di Radio Monte Carlo

Oggi alle 23 non perdere l'intervista esclusiva che vede protagonisti Mario Biondi e Nick The Nightfly.

Mario Biondi racconta la sua canzone “This Is Christmas Time”, remake natalizio della sua hit “This Is What You Are”, uscita l'8 dicembre.

Ma come è nata questa bellissima versione natalizia di una grande hit di Mario? Be', Radio Monte Carlo ha giocato la sua parte. Infatti è proprio nei nostri studi che nel 2004 Mario Biondi e Nick The Nightfly hanno l'idea di dare una magnifica veste festiva a “This Is What You Are”. Nick rivede il testo in chiave natalizia e canta il brano con Mario (che è anche produttore della canzone).

Adesso “This Is Christmas Time” si presenta in una versione nuovamente incisa da Mario e Nick. E, per regalare un'atmosfera natalizia ancora più festosa, non manca il tintinnio delle slight bell. Ai cori, due figlie di Mario Biondi, Marica e Zoe.

“This Is Christmas Time” è davvero una canzone speciale, per rischiarare la fine di un anno davvero particolare e difficile.

E sentir raccontare come è nata proprio da chi l'ha ideata e fatta nascere è davvero emozionante: un vero viaggio nel laboratorio artistico della musica. Un regalo speciale per tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo!

(Foto Getty Images)