Il sapore genuino delle feste... in casa di Jennifer Lopez!

Jennifer Lopez, si sa, ha un'anima latina. E' una delle celebrità internazionali più amate, è cantante e attrice, ottiene riconoscimenti su riconoscimenti (l'ultimo in ordine di tempo è stato il People's Icon Award), ma non ha mai dimenticato le sue origini. J.Lo è sempre un po' "Jenny From The Block", come cantava in una delle sue più celebri hit.

Dunque, J.Lo ha a cuore la famiglia. L'atmosfera genuina delle feste. Il divertimento semplice in casa. Guardatela in questo video, che l'artista stessa ha pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La clip è del tutto casalinga: Jennifer è con la famiglia. Si vedono il fidanzato Alex Rodriguez e le sue figlie, oltre a Emme e Max, che Jennifer Lopez ha avuto dal matrimonio con Marc Anthony. L'atmosfera è rilassata, complice, allegra. Si percepisce l'eccitazione del momento.

La casa è calda, addobbata con luci di natale dorate. J.Lo indossa una semplice tuta, solo il viso è ben truccato. D'altronde, la aspetta una performance. Infatti Jennifer si lancia in un balletto con tutta la famiglia.

Pochi giorni dopo, Jennifer balla ancora. E ancora una volta l'ambientazione è in casa, davanti a una bellissima tavola natalizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Insomma, per la Lopez le feste significano musica e danza. E chi sa quanti balletti ancora ci farà vedere, in questi giorni di festa...

(Foto Getty Images)