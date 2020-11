La crociera di Lenny Kravitz è un inno alla gioia di vivere

E' ricco di talenti (musicista, produttore, attore, designer), è affascinante e non sembra sbagliare mai un colpo. Lenny Kravitz sembra aver avuto tutto dalla vita. E dunque, eccolo godersi una crociera all'insegna del relax. E che crociera: un vero inno alla semplicità, ai piaceri più basilari della vita. Guardatelo nelle foto che ha da poco pubblicato sulla sua pagina Instagram: Lenny si gode il mare cristallino, ma in un modo che è davvero un esempio per tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Nella foto, Lenny si accontenta di una tavola e un remo per godersi il mare. Niente yacht iperlussuosi, niente champagne a fiumi, niente sprechi. L'artista è in compagnia dei suoi cani, normalissimi quadrupedi lontani anni luce dalle bestiole viziate e di moda che siamo abituati a vedere sei servizi fotografici più patinati.

Insomma, le onde, il vento, i profumi del mare. Serve davvero poco per sentirsi (ed essere) felici. E anche se Lenny è a e noi no, grazie per la lezione di stile. Perché basta appena un po' di libertà e di natura, da apprezzare con lo spirito giusto, per sentirsi totalmente appagati.