Michael Bublé e Luisana: ecco com'è la vita in famiglia

Michael Bublé, se non ci fosse dovremmo inventarlo. L'artista è una superstar della musica, ha il dono di una voce d'eccezione e sa sempre come toccare le corde più profonde del nostro cuore. Nel corso della sua carriera, Michael ha venduto 40 milioni di dischi e ha vinto 4 Grammy Award. Dunque, possiamo ben dirlo: è una vera super star. Ma se delle super star ha tutte le caratteristiche, di certo non conduce una vita tra lussi, sprechi e capricci. Anzi.

Michael è un amante della semplice vita in famiglia, con la moglie Luisana e i figli Noah (di 7 anni, che ha vinto una dura battaglia contro una terribile malattia, commuovendo tutti i fan), Elias (4 anni) e Vida Amber Betty (appena 2 anni). E cosa fa Bublé quando è in famiglia? Be', per esempio improvvisa irresistibili session musicali con la moglie (se volete gustarvi un imperdibile Michael alla batteria, non perdetevi questo video).

O, sempre con Luisana, parte per domestiche cacce al tesoro in campagna.

Insomma, una vita ricca del calore degli affetti familiari. E di tanta grande, bella musica. Bravo, Michel!

(Foto Getty Images)