Grammy Award: un trionfo al femminile

Parte l'attesa per la cerimonia dei Grammy Award, uno dei più prestigiosi riconoscimenti musicali del mondo. Quasi in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le nomination di questa edizione vedono emergere tutto il poderoso talento artistico al femminile.

A dominare la lista dei musicisti con maggiori nomination è infatti Beyoncé, che compare in ben 9 categorie, tra cui le più rilevanti: Miglior registrazione dell'anno ("Black Parade"), Miglior Canzone dell'Anno ("Black Parade"), Miglior Canzone R&B ("Black Parade"). Beyoncé diventa così l'artista donna con il numero più alto di candidature ai Grammy: ben 79 nel corso della sua carriera. E sfiora la vetta totale per un soffio: gli artisti con più candidature in assoluto sono infatti 2, con 80 nomination. Uno è il grandioso Quincy Jones, l'altro Beyoncé se lo trova in casa: è infatti suo marito Jay-Z.

Ottimi risultati anche per Taylor Swift, candidata tra l'altro per il Miglior Album dell'Anno ("Folklore"), Miglior Canzone dell'anno ("Cardigan"), Miglior Album Pop Vocale ("Folklore"). Anche Dua Lipa è tra le favorite: Miglior Album dell'Anno ("Future Nostalgia"). Miglior Registrazione dell'Anno (“Don’t Start Now”), Miglior Canzone dell'Anno (“Don’t Start Now”).

Cinque candidature anche per Brittany Howard degli Alabama Shakes e quattro per Billie Eilish. E ci sarà anche un po' d'Italia alla cerimonia di premiazione, con la meravigliosa mezzosoprano Cecilia Bartoli, che ha già vinto cinque edizioni dei Grammy.

La premiazione è in calendario il 31 gennaio in diretta dallo Staples Center di Los Angeles e sarà condottadall'attore Trevor Noah.

Ecco le candidature nelle principali categorie.

Album of the Year:

Jhené Aiko – Chilombo

Black Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay – Everyday Life

Jacob Collier Djesse Vol. 3

HAIM – Women In Music Pt. III

Dua Lipa – Future Nostalgia

Post Malone – Hollywood’s Burning

Taylor Swift – Folklore

Record of the Year:

Beyoncé – “Black Parade”

Black Pumas – “Colors”

DaBaby feat. Roddy Ricch – “Rockstar”

Doja Cat – “Say So”

Billie Eilish – “Everything I Wanted”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Post Malone – “Circles”

Megan Thee Stallion feat. Beyoncé – “Savage”

Song of the Year:

Beyoncé – “Black Parade”

Roddy Ricch – “The Box”

Taylor Swift – “Cardigan”

Post Malone – “Circles”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Billie Eilish – “Everything I Wanted”

H.E.R. – “I Can’t Breathe”

JP Saxe feat. Julia Michaels – “If the World Was Ending”

Best New Artist:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranda

Megan Thee Stallion

Best Solo Pop Performance:

Justin Bieber – “Yummy”

Doja Cat – “Say So”

Billie Eilish – “Everything I Wanted”

Dua Lipa – “Don’t Start Now”

Harry Styles – “Watermelon Sugar”

Taylor Swift – “cardigan”

Best Pop Vocal Album:

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatic

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – folklore

Best R&B Performance:

Jhené Aiko feat. John Legend – “Lighting & Thunder”

Beyoncé – “Black Parade”

Jacob Collier feat. Mahalia & Ty Dolla $ign – “All I Need”

Brittany Howard – “Goat Head”

Emily King – “See Me”

Best R&B Song:

Rober Glasper feat. H.E.R. – “Better Than I Imagine”

Beyoncé – “Black Parade”

Tiana Major9 & Earthgang – “Collide”

Chloe x Halle – “Do It”

Skip Marley & H.E.R. – “Slow Down”

Best Score Soundtrack for Visual Media:

Mad Richter – Ad Astra

Kamasi Washington – Becoming

Hildur Guonadóttir – Joker

Thomas Newman – 1917

John Williams – Star Wars: The Rise of Skywalker

Best Song Written For Visual Media:

Taylor Swift – “Beautiful Ghosts”

Brandi Carlile – “Carried Me With You”

Idina Menzel & Aurora – “Into the Unknown”

Billie Eilish – “No Time to Die”

Cynthia Erivo – “Stand Up”

Best Music Video:

Beyoncé – “Brown Skin Girl”

Future featuring Drake – “Life Is Good”

Anderson .Paak – “Lockdown”

Harry Styles – “Adore You”

Woodkid – “Goliath”

(Foto Getty Images)