Volente o nolente: arriva il video

"Volente o nolente" è l'emozionante duetto tra Ligabue ed Elisa, tra gli inediti contenuti nell'album “7”, che contiene 7 brani, che Ligabue ha riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove canzoni, e nella raccolta “77+7”, con ben 77 singoli rimasterizzati.

Bellissima la storia della canzone, nata nel 2006, quando Ligabue ed Elisa si trovarono insieme in studio per incidere “Gli Ostacoli del Cuore”. In quell'occasione magica, di creatività e sintonia artistica, nacque anche quella che adesso è diventata "Volente o nolente".

Elisa ha ringraziato così, di cuore, Luciano, per questo brano:

«Ti ho ringraziato quando è arrivato il primo regalo, ti ho ringraziato per il secondo e mi sono sentita molto fortunata...

Adesso è arrivato il terzo e ormai mi dico che si tratta di magia.

Quel lontano pomeriggio a Correggio nel tuo studio ne avevo cantate due, una era Ostacoli e l’altra era questa. Delicata e potentissima allo stesso tempo... era una melodia grande ma semplice, e le parole vere come specchi.

Adesso esce e sento tutta la distanza, tutti gli anni, tutte le note e la vita in mezzo.

Hai voluto tenere la mia voce che avevamo registrato insieme quel giorno, e questa scelta rende tutto più potente e più struggente.

Sono felice che sia andata così, e penso che a volte l’Universo vada a proteggere e a guidare le cose, come se sentisse i nostri pensieri più profondi.

Mi dico che ad alcune canzoni che escono mi viene da parlargli, mi sembra che abbiano le gambe per camminare e che abbiano il loro destino e il loro viaggio davanti, già scritto.

Ogni volta che le incontro mi sembra di vedere qualcosa che viene da un altro mondo.

Perché non me le spiego mai del tutto.

Questa è una di quelle, e come le altre tue che canto e che ho cantato, mi entra dentro e mi attraversa anche se non ho scritto né parole né musica ma ho la meraviglia e la fortuna di prestarle la voce».

L'artista ha anche pubblicato gli scatti in bianco e nero di quei momenti indimenticabili in studio.

Adesso è uscito anche il video della canzone, diretto da Younuts!