Simply Red: le emozionanti foto alla Royal Albert Hall

Il 19 settembre del 2012 Mick Hucknall si esibiva per la prima volta da solista nel prestigioso teatro londinese Royal Albert Hall.

Mick eseguì le canzoni tratte dal suo album "American Soul", oltre, naturalmente, ad alcuni classici dei Simply Red. L'esibizione entusiasmò il pubblico della meravigliosa sala da concerto. Qui vi facciamo vedere un momento dello show.

Adesso le foto di quel live unico possono essere acquistate dai fan. In questo modo si può dare un contributo al teatro e ai suoi lavoratori, in un momento tanto difficile per tutti e anche per i professionisti dello spettacolo.

Le immagini sono di Christie Goodwin, la fotografa londinese che ha dedicato la sua attività alla musica e ha ritratto i grandi, da Sting a Phil Collins, da B.B. King a Celine Dion..

(Foto Getty Images)