Giorgia è la dimostrazione perfetta della teoria sugli alberi di Natale

Quante cose ci insegna la scienza! Per esempio, ci rivela che chi prepara in anticipo l'albero di Natale è più felice della media della popolazione. Lo sostiene lo psicoanalista inglese Steve McKeown, secondo cui preparare l'albero già a novembre racconta tutta la nostra voglia di entrare in contatto con il “bambino interiore” che è in noi. Per ricordare momenti felici ed emozioni gioiose

«Anche se potrebbero esserci una serie di ragioni sintomatiche per spiegare il comportamento chi fa l’albero di natale in anticipo», ha spiegato McKeown «in realtà quella che potrebbe sembrare un’ossessione è più comunemente una voglia di magia. In un mondo pieno di stress e ansia, alcune persone amano associarsi a cose che le rendono felici, e il Natale e le decorazioni natalizie evocano forti sensazioni e fanno sorridere».

Dunque, prima prepari l'albero di Natale, più sei felice. In questo caso, Giorgia è allora tra le musiciste più gioiose. L'artista ha infatti pubblicato da poco su Instagram una foto che la vede già alle prese con gli addobbi delle feste. Peccato che a darle una mano sia un "collaboratore" un po' peculiare... L'albero di Giorgia durerà fino alle feste?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial)

(Foto Getty Images)