Sting e Trudie: cartoline da un amore lunghissimo

Sting e Trudie Styler possono vantare 28 anni di matrimonio (si sono sposati nel 1992) e 10 di fidanzamento. Una bella cifra, che ha permesso a Sting di dichiarare alla rivista People che «In effetti, ne so qualcosa di matrimonio».

Adesso Trudie ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di foto assai romantiche, in cui appare abbracciata a Sting nei primi tempi del loro amore e adesso. E, diciamolo, tutti e due i piccioncini mostrano la stessa espressione rapita, felice e romantica da primi giorni d'amore.

Il segreto della loro unione? Non è un mistero il fatto che Sting sia un cultore del sesso tantrico, anche se il segreto sembra davvero molto più semplice, coma ammette lo stesso musicista: «La gente mi chiede come è potuto durare così a lungo. E io rispondo sempre che è una specie di miracolo, ma non lo diamo mai per scontato. Siamo anche amici. Ci amiamo, certo, ma alla fine, ci piacciamo davvero. E questa è una differenza importante. L’amore è passione e tutto e il resto, ma apprezzare qualcuno e stare bene in sua compagnia sono cose leggermente diverse. Che durano molto più a lungo. Quindi puoi averle entrambe e penso che questo sia importante. Sposa la tua migliore amica o il tuo migliore amico».

Però... come è nato l'amore tra Sting e Trudie? Ecco tutta la storia. Trudie era una vicina di casa di Sting. Proprio la classica "ragazza della porta accanto". Era la fine degli Anni Settanta, entrambi vivevano a Bayswater, Sting non era ancora tanto celebre, aveva una cresta punk verde e... era sposato con Frances Tomelty, da cui aveva avuto un figlio. I Police? Be', erano ancora di là da venire.

Nel 1980 Trudie, che aveva studiato recitazione, ottenne una parte nel Macbeth diretto da Peter O'Toole di cui era protagonista proprio l'allora moglie di Sting. Peter, Trudie e Frances divennero amici e iniziarono a frequentarsi. E così Trudie conobbe Sting di persona. Nel 1983 Trudie era incinta di Sting e la situazione precipitò: l'artista però non volle rinunciare a Trudie. E lasciò Frances. «Non siamo particolarmente orgogliosi di quello che abbiamo fatto; è successo e basta», dichiarò Trudie tempo dopo.

Le critiche naturalmente non mancarono e le più crudeli insistettero sul viso di Trudie, non proprio regolare (la Styler da piccola era stata investita da un camion ed era rimasta sfigurata. Dovette attendere 16 anni di crudeli sfottò dei coetanei prima di potrersi sottoporre alla chirurgia plastica. ma infanzie così rafforzano senz'altro il carattere)...

Ci furono poi dieci anni di fidanzamento, fino alle nozze. Trudie aveva un abito Versace confezionato da 45 sarte, che avevano cucito senza posa per un mese intero.

Dall'amore per Sting sono nati 4 figli: le ragazze Mickey ed Eliot e i ragazzi Jake e Giacomo. Dal matrimonio con Frances Tomelty sono nati invece Fuchsia Kate e Joe.

Nella foto Sting e Trudie con Mickey e Kate

