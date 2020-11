Negramaro ospiti di Radio Monte Carlo

Venerdì 13 settembre, alle 12, non perdere l'intervista dei Negramaro, in diretta con Rosaria e Max. La band pubblica proprio oggi il suo decimo album, "Contatto".

Il disco è un concept album dedicato al cambiamento: non a caso la copertina mostra quattro figure che formano una farfalla, simbolo di evoluzione e movimento. Le 12 canzoni di "Contatto" raccontano come ogni nostro piccolo gesto possa cambiare il mondo e scatenare un uragano di speranza e rivoluzione.Si tratta infatti di un album combattente (“Noi resteremo in piedi”), coraggioso e pieno di speranza (“Non è mai per sempre”, “La cura del tempo”), che incita all'azione (“Dalle mie parti”, “Terra di nessuno”).

“Devi solo ballare” è una canzone dedicata a Stella, la figlia di Giuliano, alla quale il papà chiede solo una cosa: di essere felice. “Dalle mie parti”, il brano conclusivo del disco è una preghiera ad un mondo senza barriere e razzismi dove salvare anche una sola persona dal ruggito del mare aperto possa in qualche modo salvarle tutte.

Tra gli omaggi e le ispirazioni che si colgono in "Contatto" spiccano quelli a Lucio Dalla (“La terra di nessuno”) ed Ennio Morricone (“Dalle mie parti”).