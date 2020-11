Michael Bublé ci regala tanta voglia di tenerezza

Dici Michael Bublé e 9 volte su 10 pensi al Natale. Perché solo Bublé, tra gli artisti contemporanei, sa cantarlo regalandogli quel fascino caldo ed elegantemente vintage d'altri tempi. Chi vuole un Natale suggestivo e sofisticato lo sa: niente meglio che una canzone di Michael per far accendere subito un'atmosfera festosa, che sa di swing e affetti, di eccezionale maestria vocale e profumo di cannella e arancia candita...

Al Natale 2020 manca poco più di un mese. E chissà che strano Natale sarà quest'anno. Intanto, Michael è già con noi, e con i rinforzi. Canta infatti “Cuddle Up, Cozy Down Christmas” con Dolly Parton (a dirla tutta, la canzone è tratta dal nuovo disco natalizio di Dolly Parton, "A Holly Dolly Christmas") e appare, in versione cartoon, nel video che accompagna il brano.

Un video che ha tutte le carte in regola per conquistarci, con le sue atmosfere romantiche e coinvolgenti, ispirate a una grafica deliziosamente retrò: quando il Natale era l'occasione per ritrovarsi con gli affetti più veri e un po' di magia si diffondeva ovunque, portando tanto amore nel mondo.

"A Holly Dolly Christmas" non contiene soltanto il duetto di Dolly e Michael Bublé: nell'album con Dolly cantano anche Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus e Jimmy Fallon, che si cimenta nel classico di Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You").