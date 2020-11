Phil Collins alla riscossa: riconquista la villa da cui la moglie lo aveva cacciato

Phil Collins (69 anni), la ex moglie Orianne (46 anni) e la villa di Miami del musicista erano stati protagonisti di una malinconica vicenda lo scorso mese, che vi avevamo raccontato nei dettagli.

Embed from Getty Images

In breve, Orianne Cevey, ex moglie di Phil, si era risposata nascostamente con un giovane chitarrista, Thomas Bates (31 anni), e si era barricata nella villa di Miami di Phil con il nuovo marito.

Phil era rimasto doppiamente tradito: sia perché era tornato serenamente a vivere con Orianne proprio in quella villa, sia perché non immaginava affatto che la donna, con cui credeva di aver ripreso una relazione, fosse in realtà in procinto di sposarsi con un altro uomo.

Collins naturalmente non si era arreso. Era volato a Londra e da qui, secondo il Daily Mail, è riuscito a portare avanti la sua riscossa.

Risolutiva sarebbe stato un incontro su Zoom: secondo l’avvocato del musicista, Jeff Fisher, Phil, Orianne e Thomas si sono parlati e Orianne ha acconsentito a lasciare entro gennaio la villa di Miami, in modo che Collins possa metterla in vendita.

Ma altri problemi sono da risolvere: esiste infatti una battaglia legale tra Phil e l'ex moglie. Orianne richiede infatti 20 milioni di dollari, che ammontano a circa la metà del valore della villa contesa. Insomma, non c'è pace tra Phil e Orianne.

La coppia si era sposata nel 1999. Dalle nozze sono nati Nicholas, 19 anni, e Matthew, 15. Nel 2006 era arrivato il divorzio, che era stato da record: Orianne aveva infatti ottenuto 47 milioni di dollari. Nel 2016, il colpo di scena: Phil e la ex moglie avevano deciso di vivere insieme, nella villa di Miami. Poi, il 2 agosto di quest'anno, il matrimonio segreto a Las Vegas di Orianne con Thomas e la bufera: Phil scacciato dalla sua casa, Oriane barricata nella fastosa villa con il nuovo marito, e tutti i problemi legali ancora in parte da risolvere.

(Foto Getty Images)