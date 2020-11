Mick Jagger ultimo ospite prima della chiusura: il ristorante di Siracusa pubblica le foto

Chiudono i ristoranti (e si spera possano riaprire, insieme a tutte le altre attività, al più presto). Ma, durante l'ultimo giorno di apertura, una taverna di Marzamemi, incantevole località sul mare in provincia di Siracusa, può almeno dire: il mio ultimo ospite è stato Mick Jagger.

Jagger è da sempre innamorato dell'Italia: lo abbiamo visto in visita a Firenze (lo scorso anno) e a Siena, in incognito, quest'anno. Adesso il musicista è a Noto, ospite nella villa di un amico. Jagger, 77 anni, ha visitato i dintorni, tra cui spicca per fascino e magia il bellissimo borgo marinaro di Marzamemi. E proprio qui si è concesso un gustoso pranzetto, proprio l'ultimo giorno prima che i ristoranti chiudessero a causa dell'ultimo DPCM.

Il frontman dei The Rolling Stones a #marzamemi Pubblicato da SiracusaNews.it su Giovedì 5 novembre 2020

Mick Jagger era in compagnia della moglie Melanie Hamrick, del più piccolo dei figli e delle guardie del corpo.

Si sa anche cosa ha ordinato: tagliolini con funghi porcini e gambero rosso e filetti di palamita con cipolline in agrodolce.

Mick ha anche autografato il menù del locale, scrivendo "Love, Mick Jagger” e ha lasciato in dono una T-shirt dei Rolling Stones.

Il frontman dei The Rolling Stones a #marzamemi Pubblicato da SiracusaNews.it su Giovedì 5 novembre 2020

Così, nell'amarezza di dover chiudere, almeno i proprietari del ristorante hanno potuto pubblicare con orgoglio sui social la foto dell'ultimo cliente. Con l'augurio (per tutti) di poter ripartire alla grande il prima possibile.

(Foto Getty Images)