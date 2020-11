Annie Lennox ci rivela i suoi modi gioiosi per mantenere la calma e la serenità

I giorni sono difficili, inutile negarlo. Per questo è ancor di più necessario mantenere la serenità e trovare nel proprio quotidiano piccoli, ma importanti momenti di gioia.

Annie Lennox ha voluto rivelare cosa le dona forza e serenità in queso periodo. Dalla sua pagina Instagram, l'artista regala ai fan piccoli spunti di riflessione e condivide i suoi modi, davvero meravigliosi, per colorare di armonia le proprie giornate.

Il primo suggerimento, naturalmente, non può che riguardare la musica. Basta ascoltare al mattino una canzone che possa essere ispiratrice, come quella di Cesaria Evora che Annie ci fa sentire.

A darci forza e serenità può anche essere l'esercitarsi in un'attività che si ama. Per Annie è il pianoforte. Ogni giorno, un po' di pratica, per perfezionarci e concentrarci su quel che ci rasserena. Guardate Annie che affronta Beethoven, la Sonata al Chiar di Luna, e finalmente la esegue come aveva sempre sognato.

Visualizza questo post su Instagram Unexpected interruptions keep happening though... Watch this through till the end! Un post condiviso da Annie Lennox (@officialannielennox) in data: 28 Ott 2020 alle ore 11:14 PDT

O ci si può dedicare anche al pop...

Infine, anche i colori possono dare scintille e luce alla nostra vita. Bastano una semplice scatola di pastelli (o di matite colorate) e un album da colorare per portare un arcobaleno nel nostro quotidiano. Grazie Annie, come sempre.

Visualizza questo post su Instagram Back to the dreamy world of wax crayons!!! Un post condiviso da Annie Lennox (@officialannielennox) in data: 30 Ott 2020 alle ore 1:57 PDT

(Foto Getty Images)