Lenny Kravitz irresistibile in una foto da bimbo

Questa volta non aspettatevi una foto a dir poco sexy, come quelle a cui Lenny Kravitz ci ha abituato negli anni. E niente scenari tropicali, niente dreadlock, niente occhiali da sole scuri, che aggiungono fascino e mistero.

L'immagine che Kravitz ha voluto condividere sulla sua pagina Instagram è del tutto diversa. E conquista addirittura (se mai fosse possibile) più delle altre.

Nella foto, appare un Lenny bimbo. Baby Lenny ha circa 9 anni, i genitori lo hanno mandato via da casa per due mesi, in una sorta di campo estivo.

Non sappiamo come si sentisse Lenny lontano da casa. Il rapporto con il padre era difficile e quindi forse il piccolo Lenny era sollevato. Niente atmosfere pesanti. Niente tensioni. O forse no. Kravitz non ci dice nulla su questo. Ma porta con sé il suo tesoro, una chitarra. Già da allora una preziosa compagna di vita. E durante tutti quei giorni, si esercita senza posa. Per fare bella figura. Per far sentire a mamma e papà di cosa è capace, quando verranno a trovarlo, con gli altri genitori, nel giorno dei Visitatori.

In quell'occasione, papà e mamma ascoltano per la prima volta il piccolo Lenny alla chitarra. Sono sorpresi. Si commuovono. E, felici, sorridono insieme. Un attimo di tanto attesa serenità familiare. Sarà anche per quello che Lenny sente che la musica è la sua strada? Chissà.

Intanto, Lenny, 47 anni dopo, ha ricordato quel momento e mostrato la foto di quei giorni al campo estivo: «Nell'estate del 1973 Mamma e Papà mi hanno mandato per due mesi alla Lincoln Farm, un campo estivo a Roscoe, New York. Ho portato con me la mia Yamaha e uno degli istruttori, che suonava la chitarra, mi insegnò a suonare canzoni come "“Take Me Home, Country Roads" di John Denver. Volendo far parte di un gruppo, mi unii alla band del campo. Quando Mamma e Papà vennero a trovarmi nel Giorno dei Visitatori, ero lì, che suonavo la chitarra acustica nella band. Una prima volta. Mamma e Papà dissero che era la cosa più divertente che avessero mai visto».

Un piccolo estratto dalla sua autobiografia, "Let Love Rule", uscita da poco in tutto il mondo. E speriamo che l'artista voglia regalarci sulla sua pagina Instagram altri frammenti preziosi del suo passato.

(Foto Getty Images)