Losing My Religion: la vera storia della canzone dei R.E.M.

"Losing My Religion" (tratta dall'album "Out Of Time") è una delle canzoni più amate dei R.E.M. Ma come è nata esattamente?

La band ha raccontato che tutto ebbe inizio nel 1990. Quell'estate, Peter Buck stava cercando di imparare a suonare uno strumento nuovo, un mandolino. Era convinto che quel suono potesse essere un'ottima base per una canzone. A luglio il brano. temporaneamente battezzato "Sugar Cane", fu registrato dal gruppo in studio, ad Athens, in Georgia. Quella registrazione fu unica, come ricorda Buck: «C'era una sensazione di pura magia tra noi». Due mesi dopo la canzone trovò la sua veste definitiva, al Bearsville Studio di New York.

L'esordio live avvenne nel dicembre del 1990, al 40 Watt Club di Athens. Nel frattempo, era stata battezzata "Losing My Religion", da un antico modo di dire del Sud degli Stati Uniti, che indicava quando si era giunti al limite e la pazienza era sul punto di finire.

Secondo Michael Stipe, parla di qualcuno che si strugge per un'altra persona. Il musicista voleva creare un brano che avesse la stessa tensione compulsiva di "Every Breath You Take" dei Police. In ogni caso, Stipe ha sempre smentito che si trattasse di un testo autobiografico.

Inizialmente, la casa discografica era scettica sulla canzone, poco convinta che l'uso del mandolino fosse adatto a un brano rock. Ma dovette ricredersi: "Losing My Religion" lanciò i R.E.M. tra le grandi band internazionali, vendette oltre 4 milioni di copie e vinse ben 6 MTV Video Music Awards nel 1991: Video of the Year, Best Group Video, Breakthrough Video, Best Art Direction, Best Direction e Best Editing. Vinse anche il Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal e il Best Short Form Music Video.

Il video, appunto. Fu girato da Tarsem Singh (che ha diretto tra l'altro Jennifer Lopez nel film "The Cell"). L'idea della clip era stata di Stipe, che si era ispirato al racconto di uno dei suoi scrittori preferiti, Gabriel Garcia Marquez, "Un signore molto vecchio con delle ali enormi", storia di un angelo caduto dal cielo e mostrato nei circhi per profitto.

Le riprese inizialmente andarono male, qualcosa non sembrava funzionare. Così, mentre il regista si era allontanato in preda alla sconforto, Stipe chiese di poter improvvisare delle mosse di danza. E tutto come per magia funzionò.

