Tracy Chapman torna. E lascia il segno, invitando a votare per le presidenziali USA

Tracy Chapman: e chi non la ricorda? Un'artista folk che non ha bisogno di presentazioni, un talento ineguagliabile. Tracy era scomparsa da qualche anno. Per l'esattezza, erano 5 anni che la Chapman non si vedeva più in televisione.

Immaginate dunque l'emozione del pubblico quando il 2 novembre Tracy è stata ospite dello show televisivo Late Night with Seth Meyers.

Tracy naturalmente ha cantato. Con la sua voce inimitabile, roca e profonda, carica di passione e dolcezza. Ha intonato una delle sue hit più amate, "Talkin’ ‘bout A Revolution". E a bella posta ha cambiato una parte del testo, intonando “Talkin’ ’bout a revolution/ Go vote”. Un invito chiarissimo a votare, a prendere posizione in queste cruciali elezioni per il nuovo Presidente degli Stati Uniti.

"Talkin’ ‘bout A Revolution" è tratta dal meraviglioso album di debutto dell'artista, che porta il suo nome. "Tracy Chapman" (che conteneva anche "Fast Car") uscì nel 1988. Da allora, questa canzone di protesta è stata usata dai movimenti per i diritti civili, per lottare contro ogni oppressione. Oggi, Tracy ha deciso di tornare a quella canzone e usare tutte le sue parole per spingere gli statunitensi a votare.

Tracy ha anche dichiarato: «Questa è l'elezione più importante della nostra vita. E' fondamentale che ciascuno vada a votare per restaurare la nostra democrazia».

Seth Meyers ha aggiunto: Ho sempre pensato che la musica di Tracy Chapman andasse dritta al cuore, dunque sono così onorato ed emozionato di averla come ospite al mio show. E' la prova vivente di come si possa essere un grande artista anche impegnandosi per ciò in cui si crede».

