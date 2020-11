Jennifer Lopez come Madonna

Jennifer Lopez ha scelto un costume davvero particolare per Halloween. Ha infatti deciso di travestirsi da... Madonna. Per la precisione quella delle origini, dei tempi indimenticabili di "Like A Virgin".

A giudicare della foto, pubblicate sulla sua pagina Instagram, J. Lo si è divertita moltissimo a interpretare la Material Girl. E il risultato è perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Crazy for youuuu ... #HappyHalloween Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 1 Nov 2020 alle ore 11:37 PST

E Madonna, che costume ha scelto? La star ha preferito un look da "American Horror Story". Peccato, sarebbe stato interessate vederla in versione... Jennifer Lopez.

Visualizza questo post su Instagram #badwitch #badbitch @bcompleted @saint_____rita Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 31 Ott 2020 alle ore 6:40 PDT

Da segnalare anche John Legend e la moglie Chrissy Teigen, che si sono presentati sui social travestiti da SPider-Man e ba ballerina del "Lago dei Cigni".

Visualizza questo post su Instagram my spidey Un post condiviso da chrissy teigen (@chrissyteigen) in data: 30 Ott 2020 alle ore 2:24 PDT

Sempre spiritosa invece Celine Dion, che si è presentata travestita da Tata Matilda. E l'effetto è irresistibile!

Mariah Carey invece ha preferito dare appuntamento alla sua festività preferita: il Natale, naturalmente (vi dice niente la canzone "All I Want For Christmas Is You")?

Visualizza questo post su Instagram Guess what? ❄️ Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey) in data: 1 Nov 2020 alle ore 7:16 PST

E anche Michael Bublé, altro fan del Natale, ha preferito puntare sulle festività di fine anno.

Comunque, il premio al travestimento più incredibile, inaspettato e sorprendente di Halloween va a Lizzo: che ha scelto di diventare la mosca ormai celebre per aver indugiato a lungo sui capelli bianchi di Mike Pence, vice presidente degli Stati Uniti, durante l'infuocata campagna elettorale per le presidenziali americane.

Visualizza questo post su Instagram I voted for Biden Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating) in data: 31 Ott 2020 alle ore 10:14 PDT

(Foto Getty Images)