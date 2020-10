Bee Gees: pronti a emozionarvi con il film sulla loro vita?

A pensarci bene, è incredibile che questa notizia si possa darla solo adesso. Prima d'ora infatti non esisteva un film dedicato a una delle band di maggior successo del mondo: i Bee Gees.

Più di 220 milioni di dischi venduti, venti hit in cima alle classifiche internazionali, oltre 1000 canzoni pubblicate... E finora nessuna pellicola che raccontasse storia e gloria degli autori di brani celeberrimi come "You Should Be Dancing", "How Deep Is Your Love", "Stayin Alive", "Night Fever". Adesso però la lacuna si colmerà e un film racconterà la vita dei fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb.

Il 14 dicembre esce infatti "The Bee Gees - How Can You Mend A Broken Heart", in digital download. A dirigere il documentario, ricco di immagini inedite mai viste prima, è Frank Marshall, regista e produttore nominato agli Oscar (“Il Curioso Caso di Benjamin Button,” “Seabiscuit”, “Jurassic World: Dominion”).

Marshall ha dichiarato: «Così come molte altre persone nel mondo, ho amato la musica dei Bee Gees per tutta la mia vita. Ma è solo quando ho intervistato Barry per la prima volta, circa 3 anni fa, che ho scoperto il loro straordinario istinto creativo, il loro dono musicale, lo humor e il legame tra fratelli che li ha resi così unici. È un grande onore per me far parte di questo film e poter celebrare l’enorme influenza che i Bee Gees hanno avuto sulla musica pop».

Il film racconta l’affascinante storia di tre fratelli che hanno inseguito un’emozione fin da bambini: la gioia di cantare insieme e creare canzoni dal sound unico. Una storia di incredibili successi e sconfitte ma anche un’occasione per esplorare la creatività alla base del fenomeno intramontabile della band.

A parlare dei Bee Gees anche numerosi musicisti contemporanei, che si sono detti influenzati dalla loro musica: Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Nick Jonas, Chris Martin, Justin Timberlake.

Il produttore Nigel Sinclair ha ricordato che «il talento di Barry, Maurice e Robin Gibb ha avuto un impatto straordinario in tutti i continenti per oltre cinquant’anni e la loro eredità influenzerà anche le generazioni a venire. È un privilegio poter portare la storia dei Bee Gees sullo schermo così che il pubblico possa vivere il mondo che hanno creato, nella speranza che questa possa essere anche una piacevole fuga dai tempi difficili che stiamo vivendo».

