Celine Dion diventa attrice: "Text For You" è il film in cui reciterà

Una voce senza pari, una grazia e un talento fuori dal comune. Céline Dion è una icona di stile ed eleganza, grazie alla sua musica - delicata e potente allo stesso tempo - è entrata nel cuore di tutti noi. Ora, la star di "The Power of Love" diventa attrice. Secondo quanto annunciato da Deadline, la cantante reciterà nel film "Text For You" (titolo provvisorio), al fianco di Sam Heughan e Priyanka Chopra.

Una pellicola romantica, che narra la storia di una donna alle prese con la morte del fidanzato. Per arginare il dolore, la protagonista decide di inviare dei messaggi al telefono di lui, anche se dall'altra parte non le risponderà nessuno. Il caso vuole, che il numero del compagno deceduto è stato riassegnato a un uomo, che sta vivendo lo stesso dramma. Subito tra i due nasce una intesa, ma ben presto l'ombra del passato farà sentire il suo peso.

La pellicola è il remake di "SMS Fur Dich", un film tedesco del 2016, diretto da Karoline Herfurth e interpretato da Karoline Herfurth e Friedrich Mücke. L'artista sarà la persona che convincerà la coppia a credere ancora nell'amore, nonostante le difficoltà, il dolore e la perdita.

Céline è un vero e proprio punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. I tanti riconoscimenti ricevuti, l'hanno ben presto catapultata nell'olimpo delle più grandi. Un voce raffinata, che arriva fino al cuore la sua, indimenticabile fin dalle prime note.

