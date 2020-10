Grande Whitney Houston: raggiunge 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube!

La rivincita è epocale. Se qualche giorno fa vi avevamo raccontato di Taylor Swift, che aveva superato Whitney Houston quanto a numero di prime posizioni conquistate in classifica (47 contro le 46 di Whitney), adesso è il momento della riscossa.

La celeberrima "I Will Always Love You", cavallo di battaglia di Whitney e colonna sonora del film campione d'incassi "The Bodyguard - Guardia del corpo" (interpretato dalla Houston e da Kevin Costner) festeggia infatti adesso 1 miliardo di visualizzazioni.

La canzone in realtà era stata scritta e registrata da Dolly Parton nel 1973, ma il pubblico conosce e ama questo brano nella versione del 1992 di Whitney Houston. "I Will Always Love You" fu per ben 14 settimane al primo posto della Billboard Hot 100 ed è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi.

E quello di "I Will Always Love You" non è il solo risultato eccezionale ottenuto in questi tempi da una canzone di Whitney: "I Wanna Dance With Somebody" è tornato nella classifica dei migliori brani di YouTube nel Regno Unito, in Australia, Sud Africa, Nuova Zelanda e Irlanda.

Per i più curiosi, altre 3 canzoni degli Anni Novanta possono vantare oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube: si tratta di "November Rain" dei Guns N ‘Roses (1,45 miliardi di visualizzazioni), "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana (1,14 miliardi) e "Zombie" dei Cranberries (1,05 miliardi).

(Foto Getty Images)