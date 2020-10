Phil Collins alla riscossa: partono le prove del mega tour con i Genesis

La musica non si ferma. Non vuole farlo ed è anche impossibile fermarla. Sembra un'affermazione strana, in questi tempi difficili, con teatri e locali chiusi, ma la voglia di far sentire il potere delle note e di coinvolgere in un'unica, grande emozione i fan, non potranno mai essere sconfitti.

Dunque, in attesa di tempi migliori, Phil Collins si sta dedicando alle prove del tour che lo vedrà in scena con i Genesis. Collins, Tony Banks e Mike Rutherford (insieme a Nic Collins alla batteria e Daryl Stuermer alla chitarra e al basso) dovevano infatti dare il vai alla loro tournée, "The Last Domino? Tour" 'nell'aprile di quest'anno. Ma il virus aveva bloccato il progetto.

Gli artisti non si sono affatto scoraggiati e adesso, nonostante la situazione sia ben lontana dalla normalità, sono impegnati nelle prove. La band non suona insieme dal 2017 e adesso ha intenzione di esibirsi alla grande nel 2021.

«E' stato naturale», aveva rivelato poco tempo fa Mike Rutherford «Phil è stato in tour durante gli ultimi due anni e mezzo e suo figlio Nic ha continuato a suonare la batteria, così ci è sembrato naturale parlare di un tour. Siamo ancora buoni amici, siamo resilienti ed eccoci qui!».

E, tanto per ricordare al mondo, se mai ce ne fosse il bisogno, di cosa sono capaci i Genesis, il gruppo ha pubblicato su YouTube una serie di indimenticabili esibizioni dal vivo del passato.

(Foto Getty Images)