Adele orgogliosa del suo peso

C'era grande attesa per l'apparizione di Adele allo show televisivo statunitense Saturday Night Live del 24 ottobre. Il nuovo album dell'artista non dovrebbe tardare ad arrivare e i fan speravano quindi in un assaggio delle nuove canzoni.

Be', bisognerà aspettare ancora un po'. Adele stessa ha infatti ammesso che: «Il mio album non è ancora finito. Sono qua solo come presentatrice, non ospite musicale, avrei paura ad essere entrambe. Preferisco mettermi delle parrucche, bere un bicchiere di vino o sei e vedere cosa succede!».

E, come attrice, Adele non se l'è cavata male. Si è cimentata in una serie di sketch che hanno fatto divertire molto il pubblico.

L'artista ha anche voluto parlare nuovamente della sua forma fisica. «Lo so che sembro diversa dall’ultima volta in cui mi avete vista, ma, a causa di tutte le restrizioni per il Covid e le limitazioni nei viaggi, ho dovuto viaggiare leggera e ho potuto portare solo metà di me, questa è la metà che ho scelto», ha infatti scherzato Adele, che effettivamente appare irriconoscibile rispetto a qualche anno fa.

In attesa di ascoltare le nuove canzoni di Adele, eccovi alcuni dei suoi sketch al Saturday Night Live.

(Foto Getty Images)