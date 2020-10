Woodkid ospite di Monte Carlo Nights

Monte Carlo Nights ospita oggi, 26 ottobre, un artista davvero eccezionale. A raccontarsi a Nick The Nightfly è infatti Woodkid (nome d'arte di Yoann Lemoine), musicista, regista e compositore francese.

IL primo progetto musicale di Woodkid è stato "The Golden Age", che nel 2013 ha venduto quasi un milione di copie nel mondo ed è stato nominato per due Grammy Award. Da allora, con la sua musica, Woodkid ha collaborato con Nicolas Ghesquière di Louis Vuitton, con il New York City Ballet, con Jonas Cuaron per scrivere la colonna sonora originale di “Desierto”.

Il nuovo album di Woodkid è “S16”, registrato agli Abbey Road Studios di Londra ed in altre località tra cui Berlino, Parigi, Los Angeles e Islanda.

Il titolo dell’album allude al simbolo chimico e al numero atomico dello zolfo, mette in discussione la materia stessa: di cosa sono fatte le nostre cellule ed i nostri cuori? Dov'è il confine tra la realtà e la finzione? A precedere il disco, sono già usciti i singoli "Pale Yellow" e "Horizons Into Battlegrounds".

Ascolta la nostra intervista oggi alle 23!