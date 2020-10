Nelly Furtado bentornata!

Vi ricordate di "I'm Like a Bird", la gioiosa canzone interpretata da una vivace, affascinante artista, Nelly Furtado, sospesa tra Portogallo e Canada? Ma certo che ve la ricordate, ci ha regalato buonumore per tanto, tanto tempo.

Be', adesso non stupitevi, ma... dall'uscita di quella hit (e dell'album che la conteneva, "Whoa, Nelly!" sono passati ben vent'anni!

Sembra ieri, è vero. Perché le belle emozioni rimangono sempre vive. Ma il calendario non mente. Così adesso Nelly Furtado ha deciso di festeggiare il "compleanno" di quel celebre disco (doppio platino e con tanto di Grammy per il miglior singolo a "I'm Like A Bird") con una versione speciale, una expanded edition disponibile solo digitalmente.

La nuova edizione contiene le 12 tracce originali, le 5 tracce della Special Edition del 2008 e 5 bonus track: le versioni live di "Baby Girl" e "Party (Reprise)", il remix di Timbaland di "Turn Off the Light", "I'm Like a Bird (Junior Vasquez Club Anthem)" e "Onde estas."

Nelly ha anche salutato i fan con un video gioioso su Instagram: «Wow! Vent'anni! Come è potuto succedere? Sono così emozionata», ha scritto, pubblicando poi il video in cui, vent'anni fa, si presentava al pubblico per la prima volta e ringraziava per l'attenzione ricevuta.

