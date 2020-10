Il padre di Adele chiama la polizia: la voce di sua figlia lo infastidisce

E' una notizia che ha il sapore dell'impossibile, ma è vera. Il padre di Adele ha chiamato la polizia, per intimare alla sua vicina di casa, Keeley Fry, di smettere di ascoltare musica tutto il giorno.

L'uomo, Mark Evans, era fortemente infastidito dalle canzoni fatte risuonare da Keeley. Che, guarda guarda, erano tutte ed esclusivamente canzoni della celebre figlia di Mark, Adele.

Ma come, invece che esserne orgoglioso, Mark detesta la musica della figliola? Ebbene sì.

Keeley ha dichiarato: «Adoro cantare le canzoni di Adele. Tutti i miei amici dicono che sembro proprio lei. Le canto ad alta voce, ma non così male come ha fatto credere lui», intendendo il padre della star, che le «ha chiesto di non cantare così forte o tenere la musica ad alto volume. Mi ha detto che disturbo il suo sonno e che gli dà molto fastidio. Sono rimasta sorpresa perché sono una grande fan di Adele e la maggior parte delle volte sento le sue canzoni cantando insieme a lei. Ho pensato che l’avrebbe apprezzato, non che si lamentasse. Penso che abbia un problema con me perché sono una grande fan di sua figlia. Sono nervosa persino all’idea di uscire di casa, nel caso lui o sua moglie vengano da me. È un vero incubo».

Non sappiamo quanto alto sia il volume a cui Keeley spara le canzoni di Adele. E quanto lei stessa sia intonata. Ma sappiamo che i rapporti tra Adele e il padre non sono buoni. Mark Evan abbandonò la piccola Adele e sua madre, Penny Adkins, quando la futura cantante aveva solo 3 anni. Ecco perché Adele ha voluto il cognome della madre e non quello del padre. Inizialmente la piccola trascorreva le vacanze scolastiche in Galles con i nonni paterni Rose e John Evans e il fratellastro Cameron. Ma i rapporti sono via via peggiorati.

Nel 2013, Mark aveva dichiarato al Mail on Sunday che «Mentre Adele cresceva non sono stato un ottimo esempio di cosa dovrebbe essere un padre, ma mi sono tenuto sempre in contatto e la vedevo regolarmente». Ma proprio quest'intervista ha ulteriormente raffreddato i rapporti con l'artista, che non ha apprezzato queste incursioni nel suo privato.

Così, la relazione tra padre e figlia è ancora difficile. E Anche quest'ultimo episodio non sembra poter rasserenare la situazione.

