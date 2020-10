I Cranberries si commuovono per la versione di Zombie di Miley Cyrus: Dolores l'avrebbe amata!

I Cranberries si sono commossi e ci hanno tenuto a dirlo. La band irlandese ha infatti voluto ringraziare pubblicamente Miley Cyrus, per aver eseguito una delle canzoni più amate del gruppo, quella "Zombie" il cui ricordo resta indissolubilmente legato alla meravigliosa voce di Dolores O'Riordan, la cantante dei Cranberries, prematuramente scomparsa il 15 gennaio 2018.

Miley Cyrus ha cantato "Zombie" a Los Angeles, in occasione della maratona benefica #SaveOurStages Fest. E i Cranberries sono rimasti a bocca aperta.

«Siamo felicissimi di aver sentito Miley Cyrus rifare "'Zombie" al Whisky A Go Go di Los Angeles per il SaveOurStages Fest. E' una delle migliori versioni che siano mai state fatte. Crediamo che Dolores ne sarebbe rimasta molto impressionata».

Ecco nel video l'esibizione mozzafiato di Miley.

"Zombie" arrivò in cima alle classifiche di quasi tutti i paesi occidentali e vendette, nel solo Regno Unito, 800.000 copie. Non si contano le cover che altri artisti ne hanno realizzato nel corso del tempo. Ma la versione fattane da Miley Cyrus è decisamente tra le migliori e le più ispirate.

(Foto Getty Imags)