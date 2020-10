Madonna: la foto con la figlia Lourdes da piccola è un capolavoro di commozione!

Madonna, un personaggio dalle eclettiche sfaccettature. Popstar, in primo luogo. E poi performer, provocatrice, imprenditrice, regista, solo per citare alcune delle su attività (e potremmo aggiungere studiosa di cabala, attivista, creatrice di brand beauty)...

Tutte attività che a volte lasciano in secondo piano un altro volto di Madonna: quello di madre dedita ai figli. Naturalmente, come le donne moderne, compatibilmente con il lavoro. Ma sempre presente e attentissima al benessere della sua famiglia.

Ricordate per esempio le dispute con Guy Ritchie, l'ex marito, per tenere con sé il figlio Rocco? E' vero che era il ragazzo stesso a voler stare con il padre nel Regno Unito, ma Madonna non si è data pace per mesi all'idea che l'adorato figlio fosse distante da lei.

E non solo Rocco: il cuore di Madonna è grande e la star ha adottato quattro bambini del Malawi (David, Mercy e le gemelle Esther e Stella) di cui segue con cura l'educazione. E, per assecondare la carriera sportiva del piccolo David, calciatore promettente, non ha esitato a trasferirsi in Portogallo.

Ma ora veniamo a Lourdes. La primogenita di Madonna, avuta quando la star aveva 38 anni dal personal trainer Carlos Leon. Lourdes è forse, tra i figli della diva, quella che mostra più caratteri in comune con la celebre madre: l'indipendenza, la libertà di pensiero, una bellezza consapevole di sé, la voglia di fare a modo proprio.

Madonna ha voluto celebrare il compleanno della figlia, che ha appena compiuto 24 anni, con una foto meravigliosa, pubblicata su Instagram. La star ha un viso dolce e raggiante, mentre stringe a sé la bimba. Ancora più belle le parole scelte per rivolgersi a Lourdes: «Tu sei un’artista, una ribelle. Una combattente per la libertà e una bellissima donna forte! Sono così orgogliosa di te!» e anche «Buon compleanno, piccola stella! Non dimenticare mai chi sei».

Perché Madonna, davvero, ha un tenero cuore di mamma.

(Foto Getty Images)