19 ottobre: nel Regno Unito esce Mylo Xyloto dei Coldplay

Il 19 ottobre 2011 i Coldplay pubblicano nel regno Unito il loro quinti album di studio, intitolato "Mylo Xyloto".

La band ha spiegato che il nome del disco si riferisce alla storia di « Mylo Xyloto, giovane abitante dell'immaginaria Silencia sul fronte di una guerra per reprimere la musica e i colori nel suo mondo. Mylo scopre che quello per cui è stato addestrato a combattere e odiare non è del tutto un suo nemico».

L'album contiene canzoni come "Paradise", "Every Teardrop Is A Waterfall" e "Princess of China", con Rihanna.

(Foto Getty Images)