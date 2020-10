L'amore di Ed Sheeran per l'ambiente: ha costruito una foresta intorno casa sua

Ed Sheeran ha un cuore grandissimo. Lo dimostra ogni giorno grazie alle sue iniziative, che scaldano anche gli animi più freddi. Il cantante ha deciso di rendere la sua tenuta il più ecosostenibile possibile, con l'intento di aiutare l'ambiente nel suo "piccolo". È per questo motivo che ha piantato centinaia di alberi, costruendo così una vera e propria foresta intorno casa. Nel farlo, l'artista ha speso alcune decine di migliaia di sterline.

Oltre a fare del bene al pianeta che ci circonda, facendo così Ed avrà più privacy per lui e la sua famiglia. Come riferisce una fonte vicina al cantautore e sua moglie al The Sun: "Sarà un aiuto per ridurre il suo impatto ambientale in quanto rockstar impegnata in tour mondiali". Un gesto nobile, per nulla scontato.

Come tutti sanno, Sheeran è sempre in viaggio e usa molto spesso l'aereo. Questo mezzo di trasporto è uno dei maggiori responsabili delle emissioni di gas serra alla base del surriscaldamento globale. Realizzando una foresta, compensa in qualche modo il suo impatto sull'ambiente.

Sia Ed che Cherry sono molto attivi per rendere il mondo un posto più sano e vivibile. Lei ha lasciato il suo lavoro di manager per dare un sostegno concreto a progetti ecosostenibili e il fatto che abbiamo chiamato loro figlia Lyra Antarctica (che richiama l'Antartide) è un segnale chiaro del loro impegno.

