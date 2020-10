John Legend commuove nel profondo ai Billboard Music Award: il video

John Legend ha segnato un momento indelebile nella storia della musica. L'artista si è esibito ai Billboard Music Award, che si sono svolti al Dolby Theatre di Los Angeles mercoledì 14 ottobre, e ha eseguito una versione tanto emozionante di "Never Break" da far stringere il cuore.

Era la prima volta che Legend tornava sul palco, dopo la tragica perdita del terzo figlio avuto dall'amata moglie Chrissy Teigen. Il bimbo, che era stato chiamato Jack dalla coppia, è scomparso per complicazioni durante la gravidanza. John Legend e Chrissy avevano resi partecipi tutti i fan delle loro traversie e del drammatico epilogo della vicenda. E tutti si sono stretti emotivamente in un caldo abbraccio alla coppia la notte di mercoledì.

La presentatrice Kelly Clarkson ha raccontato come John e Chrissy «hanno questo modo caldo e affettuoso di renderci partecipi del loro mondo, dei suoi alti e dei suoi bassi» e ha dichiarato che senz'altro la performance di John sarebbe stata la più memorabile della serata.

E così è stato. Legend non ha voluto tirarsi indietro e la sua dedica a Chrissy e il suo show sono stati a dir poco sublimi.

La coppia è stata rinsaldata dalla tragedia, come Chrissy ha dichiarato: «Jack ce l’ha messa tutta per essere parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre. Scusaci Jack per non averti potuto dare la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Ti ameremo per sempre. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato pensieri positivi, energia e preghiere. Sentiamo davvero la vostra vicinanza e ve ne siamo riconoscenti. Siamo immensamente grati per la vita che abbiamo, per i nostri meravigliosi bambini Luna e Miles, per tutte le cose meravigliose che abbiamo potuto sperimentare. Ma non tutti i giorni può brillare il sole. Nel giorno del nostro dolore più buio, piangeremo e urleremo. Ma ci abbracceremo e ci vorremo bene l’un l’altro ancora più forte, e lo supereremo».

John e Chrissy sono già genitori dei piccoli Luna e Miles.

(Foto Getty Images)