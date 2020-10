Jennifer Lopez e i semplici piaceri della vita

Jennifer Lopez è davvero una super star: cantante, performer e attrice di successo. Come se non bastasse, è anche impegnata in una relazione sentimentale con un'altra celebrità stellare, il campione di baseball Alex Rodriguez.

Le immagini di lei che ci rimandano i magazine è patinata, glamour, estremamente fashion. E anche Jennifer spesso ama pubblicare sue foto in cui è davvero meravigliosa, una vera icona di stile e fascino. Guardate per esempio le ultime immagini, in cui è vestita Balmain.

Ma J. Lo è una ragazza latina verace, che non ha dimenticato il suo passato e la dura conquista del successo. Così, l'artista di fama internazionale sa tuttora come apprezzare i veri piaceri della vita. Che sono fatti di momenti di semplicità quotidiana, puro relax, gioia dell'istante perfetto e fuggente.

E anche questi momenti tanto intimi e intensi sono registrati con affetto dalla star sulla sua pagina Instagram, tra foto di moda e scatti dalle performance.

Guardate per esempio le foto che ritraggono Jennifer, in semplice felpa e chignon casalingo, mentre ammira un meraviglioso tramonto. E, nella stessa serie, Jennifer si gode una passeggiata in campagna con la sua tribù: i piccoli Emme e Max, avuti dall'ex marito Marc Anthony, e i figli del fidanzato Alex Rodriguez. Insieme, uniti più che mai, J. Lo e i ragazzi si dedicano anche alla scelta delle zucche da decorare in vista di Halloween. Perché si può essere una celebrità, ma al calore delle tradizioni e della famiglia non si deve mai rinunciare.

(foto Getty Images)