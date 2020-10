Stevie Wonder: arrivano due nuove canzoni

Stevie Wonder ha pubblicato due nuove canzoni e ha anche dato vita alla sua etichetta discografica, che ha deciso di battezzare So What the Fuss Music, in omaggio alla canzone che lo vide insieme a Prince nel 2005 (la canzone era contenuta nell'album "A Time to Love").

E' la prima volta che Stevie Wonder pubblica musica senza il celebre (e storico) marchio Motown.

Le due nuove canzoni si intitolano "Can't Put It In The Hands Of Fate" (con Rapsody, Cordae, Chika e Busta Rhymes) e "Where Is Our Love Song" (con Gary Clark Jr.).

Il ricavato dalla vendita dei brani sarà donato in beneficenza all'organizzazione Feeding America.

Stevie Wonder non intende fermarsi a questo: in programma ci sono anche un EP e un altro progetto, battezzato "Through The Eyes Of Wonder".

Vi facciamo ascoltare le due nuove canzoni di Stevie.

