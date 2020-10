Lenny Kravitz ha creato un pianoforte

Musicista. Performer. Designer. Adesso, anche scrittore (a breve uscirà la sua autobiografia, "Let Love Rule"). Ma Lenny Kravtiz non si limita a questo. Perché porre un freno alla sua vorticosa creatività?

Eccolo dunque dar vita addirittura a... un pianoforte. L'artista ha pubblicato le immagini della sua creazione sulla sua pagina Instagram.

Decisamente originale, il pianoforte è naturalmente di stile europeo, ma i motivi ornamentali che lo arricchiscono sono di gusto decisamente africano. Il mix è davvero originale e interessante. A produrre il piano, poi, è la prestigiosa, storica ditta specializzata in pianoforti d'eccellenza Steinway & Sons.

«Il piano è il primo strumento di cui mi sono innamorato», scrive Lenny «ecco perché ho creato il #KravitzGrand in collaborazione con Steinway and Sons. Per il design, volevo unire lo stile europeo a motivi africani, per dar vita a un mix affascinante».

Ma se il Lenny Kravitz che amate è quello alla chitarra, allora non perdetevi questo bellissimo omaggio che il musicista ha tributato al grande John Lennon.

Il 9 ottobre scorso Lennon avrebbe compiuto 80 anni e Lenny lo ricorda cantando la bellissima "Love". Ed è subito emozione profonda.

Visualizza questo post su Instagram Celebrating @JohnLennon 80th Anniversary. #LENNON80 #GIMMESOMETRUTH @sean_ono_lennon Un post condiviso da Lenny Kravitz (@lennykravitz) in data: 9 Ott 2020 alle ore 9:28 PDT

