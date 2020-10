Tutti i sorrisi di Giorgia

Grande Giorgia. Un'artista dotata non solo di un talento eccezionale, ma di un'umanità e di una carica empatica di cui davvero pochi possono vantarsi.

La vita le ha donato una voce meravigliosa, e Giorgia si è impegnata a fondo per trarne il meglio e farla brillare come fosse un diamante purissimo. Così. da tempo è tra le artiste italiane più apprezzate non solo nel nostro paese, ma anche all'estero. Ricordate per esempio il bellissimo duetto realizzato con un'altra donna fantastica, Alicia Keys (era i"I Will Pray -pregherò", contenuto nell'album "Senza paura")?

Nella sua esistenza, non sono mancati i successi, ma anche i momenti dolorosi personali. Che Giorgia ha saputo superare, senza mai però dimenticare. Per questo il suo sorriso ci sembra ancora più bello, perché è quello di una persona che ha conosciuto anche le lacrime.

E adesso Giorgia, su Instagram, ci ha regalato una serie di bellissimi sorrisi. Che vi facciamo vedere, per regalare anche a voi immagini che riconciliano con la vita.

(Foto Getty Images)