George Michael: il suo ex compagno chiede alla famiglia 16.550 euro

Non c'è pace per George Michael e per la sua memoria.

Dopo gli attacchi dell'ultimo compagno, Fadi Fawaz, è ora la volta di Kenny Goss, l'uomo d'affari texano con cui George Michael ha avuto una unga relazione, interrottasi nel 2011.

Goss chiede adesso alla famiglia di Michael un'indennità mensile non proprio modesta: 15.000 sterline al mese (circa 16.500 euro). L'uomo argomenta di aver sempre ricevuto questa cifra, fino alla rottura della relazione. Spiega che faceva affidamento su questa somma per potersi mantenere negli anni a venire. E infine sostiene di ritenere che George Michael non fosse sano di mente nel momento in cui redasse il suo testamento. Da cui per la cronaca, erano assenti del tutto sia l'ex Kenny Goss che l'ultimo compagno, Fadi Fawaz.

George Michael aveva lasciato la sua fortuna a familiari e amici. Ma nulla, neanche un centesimo, a Kenny, Fadi e a al collega Andrew Ridgeley, con cui aveva dato vita agli Wham!

Una fonte anonima ha rivelato al magazine Sun: «Durante i loro ultimi anni insieme, Kenny è stato effettivamente un marito casalingo ed era George che provvedeva finanziariamente a lui. Quindi la sua tesi è che ha rinunciato alla sua carriera di mercante d’arte per prendersi cura della star nei tredici anni della loro relazione, durante i quali ha anche creato una fondazione di beneficenza insieme con George. Kenny ritiene che, essendo stata una persona importante nella vita di George, abbia ancora diritto a ricevere l’indennità che lui gli passava e chiede almeno 15.000 sterline al mese per vivere, contestando inoltre la capacità di intendere e di volere di George nel momento in cui ha fatto testamento».

