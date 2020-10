Ed Sheeran: ho detto no alla tintura per capelli!

Successo, cosa non si sarebbe pronti a fare pur di ottenerlo... Ma forse non tutti sono disposti a qualunque cosa, perfino a tradire se stessi, pur di avere un po' di notorietà.

Ecco infatti cosa è accaduto a Ed Sheeran.

Oggi Sheeran è un musicista assai famoso e apprezzato. E lo ricordiamo anche per il suo aspetto davvero unico: occhi azzurri e chioma rosso vivo. Ma abbiamo rischiato di avere un Ed Sheeran... dai capelli corvini. Infatti il precedente manager dell'artista suggerì al giovane Ed, ricco di belle speranze e un gran talento, di tingersi immediatamente i capelli di nero se voleva sperare di ottenere un minimo apprezzamento.

Di più: consigliò anche a Ed di cambiare stile musicale. A raccontare questa vicenda è stato anche l'attuale manager di Sheeran, Stuart Camp che lo segue dal 2011: «L'altro management in realtà se ne andò dicendo che non sarebbe andato da nessuna parte. Avrebbe dovuto rinunciare al pedale, tingersi i capelli di nero e lasciar perdere il rap». Davvero consigli lungimiranti.

La chioma rossa in effetti aveva causato a Ed problemi di bullismo, da piccolo. Ed stesso ne aveva parlato: «ero rosso, quindi sono stato immediatamente coinvolto dal giorno in cui ho iniziato la scuola. Rosso, balbettavo, portavo occhiali enormi, solo un po' strano, ma poi quando sono diventato più grande mi ci sono affezionato. Sono sempre stato un po' bizzarro e non ho mai avuto molta fortuna con le ragazze, era sempre come se fossi un po' strano poi, quando ho iniziato a suonare, ogni volta che facevo un concerto tutti dicevano, 'Oh, è il ragazzo rosso con la chitarra piccola' e per questo motivo vieni ricordato. E poi, improvvisamente, inizi a guadagnare un po' di attenzione perché vieni ricordato. La cosa che ora dico sempre ai ragazzi è che è fantastico essere strani».

La vicenda di Ed fa molto riflettere sul valore di talento e aspetto nell'ottenere il successo: cosa conta veramente? E fa apprezzare il coraggio di Sheeran nel non voler cambiare la propria immagine, snaturandosi.

L'artista è da poco diventato padre della piccola Lyra Antarctica. Ma il suo manager ha rivelato: «Abbiamo iniziato a registrare. Probabilmente pubblicheremo un disco l'anno prossimo. Sto guardando un pezzo di carta che riporta la tracklist per l'album che verrà dopo il prossimo. E' sempre uno o due album avanti».